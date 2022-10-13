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14:11, 13 октября 2022Экономика

Глава конкурента «Газпрома» предсказал сроки снижения цен на газ

Глава «Новатэка» заявил, что цены на газ вернутся к нормальным уровням не раньше 2026 года
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Стоимость газа, которая аномально выросла после начала военных действий на Украине, может вернуться к нормальным уровням как минимум через несколько лет. Такие сроки предсказал глава газовой компании «Новатэк», которая считается конкурентом «Газпрома», Леонид Михельсон. Его слова передает ТАСС.

«Я не вижу, если ничего не изменится, что происходит сегодня, что цены будут приходить к нормальным уровням раньше 2026 года», — заявил он. Михельсон также считает, что мировая газовая отрасль нуждается в срочном инвестировании.

В последние месяцы 2022 года цены на топливо в несколько раз превышают и так рекордные показатели предыдущего года. В верхней точке стоимость газа в Европе достигала трех тысяч долларов за тысячу кубометров, однако впоследствии начала снижаться. В ходе торгов 13 октября ноябрьские фьючерсные контракты торгуются на уровне выше 1600 долларов за тысячу кубометров, на момент написания материала цена снизилась до 1591 доллара за тысячу кубометров.

Несмотря на высокие цены на топливо и проблемы с поставками российского газа, страны Европы практически полностью заполнили свои газовые хранилища в преддверии зимы. Емкость подземных хранилищ в регионе составляет примерно 110 миллиардов кубометров. В среднем в осенне-зимний период регион потребляет 250 миллиардов кубометров газа, остальные объемы берутся из текущих поставок.

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Мария Грушко
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