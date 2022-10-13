Началось народное голосование в конкурсе «Твоя история с билайном»

Конкурс, посвященный 30-летию билайна, вызвал невероятный ажиотаж

Конкурс, посвященный 30-летию билайна, вызвал невероятный ажиотаж — компания получила более 5 тысяч историй своих клиентов о том, как мобильная связь повлияла на их жизни. Следующим этапом станет народное голосование. 150 лучших историй, отобранных компетентным жюри, уже опубликованы на сайте проекта, а все желающие могут ознакомиться с ними и проголосовать за наиболее понравившиеся.

«Из присланных со всей страны историй мы узнали, что сотни наших клиентов нашли свою любовь с помощью мобильной связи от билайна — кто-то добился своего настойчивыми SMS, а 10 человек, например, просто ошиблись номером. Такие вот судьбоносные опечатки! Как минимум 43 ребенка были рождены в этих счастливых браках, а один из них появился на свет прямо в поезде дальнего следования — начинающих акушеров при этом консультировали посредством видеосвязи, конечно же, используя сеть билайна», — отметили в компании.

Еще четыре человека спаслись из застрявшего лифта, трое отбились от диких животных, семеро выбрались из снежного плена, 15 грибников нашли дорогу домой, а десятки котиков обрели новый дом.

Из всех этих историй жюри выбрало 150 лучших, они уже опубликованы на странице. И теперь все желающие могут отдать свой голос за наиболее понравившиеся — народное голосование продлится до 16 октября.

Суперфинал конкурса «Твоя история с билайном» пройдет в Москве 8 декабря. В нем пять самых захватывающих историй, прошедших региональные полуфиналы, будут сыграны на сцене профессиональными актерами театра и кино. Все пять финалистов получат 30 лет связи билайн без абонентской платы, а автор самой захватывающего рассказа получит один миллион рублей.