Кейт Миддлтон появилась на публике в пиджаке Zara за 1800 рублей

Принцесса Уэльская Кэтрин пришла на интервью на BBC Radio 1 в жакете Zara за 1800 рублей

Принцесса Уэльская Кэтрин появилась на публике в дешевом пиджаке. Соответствующую информацию приводит издание Independent.

Сообщается, что 41-летняя Кейт Миддлтон вместе с супругом, принцем Уэльским Уильямом, пришли на интервью для программы Newsbeat на BBC Radio 1 по случаю Всемирного дня психического здоровья.

Для мероприятия королевская особа выбрала приталенный жакет без лацканов цвета экрю (бледно-серо-желтый оттенок). Известно, что цена данного предмета гардероба испанского бренда Zara изначально составляла почти 56 фунтов стерлингов (3949 рублей), однако в настоящее время он стоит 26 фунтов стерлингов (1833 рубля).

Помимо этого, Миддлтон надела черные брюки-сигареты и дополнила свой образ массивным золотым ожерельем с подвеской в ​​форме сердца марки Laura Lombardi.

Ранее в октябре Кейт Миддлтон также выходила в свет в бюджетной одежде. Так, для посещения роддома Королевской больницы графства Суррей она выбрала плиссированное горчичное платье бренда Karen Millen за 220 фунтов стерлингов (примерно 15 тысяч рублей).

