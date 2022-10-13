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09:08, 13 октября 2022Путешествия

Турист получил за семичасовой полет всего один сэндвич и удивился его размеру

Турист получил за весь полет сэндвич размером с ладонь и поделился его фото в Twitter

Фото: @patphelan

Пассажир AER Lingus получил за семичасовой перелет всего один сэндвич размером меньше ладони и поделился его фото в сети. Об удивившем его обслуживании авиакомпании он рассказал в Twitter.

Пэт Фелан (Pat Phelan) уточнил, что следовал рейсом ирландской авиакомпании из аэропорта Шеннон в Нью-Йорк. В качестве питания на борту турист получил крошечный сэндвич, который, по его словам, имел вкус картона. Мужчина показал на фото, что бутерброд легко уместился на его ладони.

Еще одним разочарованием стало отсутствие кофе и чая, так как на борту не оказалось крышек для одноразовых стаканчиков.

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В комментариях под фото пассажир получил поддержку от пользователей сети, которые поделились историями своих неудачных перелетов. Представитель Aer Lingus извинился за столь небольшие размеры бортового пайка и сообщил, что жалоба передана команде по работе с клиентами.

Ранее в июне пассажирка британского лоукостера Jet2 заказала сэндвич на борту самолета и расстроилась до слез из-за несоответствия реального обеда картинке из меню. Вместо начинки с курицей и зеленью она получила два куска хлеба с майонезом и пучком салата.

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Дарья Рыбак
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