Популярный ведущий назвал недостаток Москвы

Ведущий Макаров заявил, что в Москве ему было непросто из-за временных затрат на дорогу

Популярный российский телеведущий и певец Вячеслав Макаров заявил, что в Москве ему было сложно привыкнуть к тому, что из-за больших расстояний нужно тратить много времени на поездки. Недостаток жизни в столице шоумен назвал в эфире радио «Милицейская волна», запись которого опубликовал в Telegram.

Макаров указал, что окончательно переехал в Москву из родной Астрахани в декабре. Тогда в столице, по его словам, царила «серая» и «депрессивная» атмосфера. «Еще вещи перевозить надо [было]. Вот этот момент, я, конечно, никогда не забуду», — признался он.

Ведущий также отметил, что в течение полугода после переезда ему было непросто адаптироваться к тому, что в Москве он тратил больше времени на дорогу. «Все, что ты мог сделать в маленьком городе за три часа, объехать все, дела свои закрыть, здесь ты два часа только до одного места едешь. Конечно, было очень сложно привыкнуть к тому, что ты тратишь огромное количество времени на передвижение, а не на что-то полезное, например, в зал сходить спортивный, на вокал сходить», — посетовал Макаров. Вместе с тем он подчеркнул, что впоследствии привык к такому ритму жизни и теперь находится «в ладу» с ним.

Ранее Макаров рассказал, что его переезд в Москву из Астрахани прошел плавно, так как он постоянно прилетал в столицу на съемки. Он также назвал отличительные черты жителей родного города.