Популярный российский ведущий рассказал о переезде в Москву

Телеведущий Вячеслав Макаров рассказал, что переехал в Москву в 2017 году

Популярный российский телеведущий, бывший кавээнщик и певец Вячеслав Макаров рассказал, что переехал в Москву в 2017 году из Астрахани, так как со временем ему стало тяжело часто приезжать на съемки в столицу. Он поделился подробностями в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала Fametime Tv.

По словам Макарова, переезд произошел плавно. До этого он жил в Астрахани, где родился, и постоянно приезжал на съемки в Москву. Однако со временем ему стало трудно переносить перелеты. В итоге ведущий снял в столице квартиру.

Во время разговора Макаров также назвал отличительные черты астраханцев. Он отметил, что жители этого города более открытые, так как выросли в атмосфере, где все друг друга знали и доверяли. «Мы открытые, быстро разговариваем, мы радушные, довольно эмпатичные», — заявил ведущий.

Ранее Макаров рассказал, что в детстве вместе с родителями жил в доме хрущевской постройки. По словам ведущего, он до сих пор помнит свой район, адрес и номер домашнего телефона.