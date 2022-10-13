Зарезавшую мать во время ссоры 15-летнюю россиянку осудят

В Бердске суд рассмотрит дело 15-летней девочки, ударившей мать 31 раз ножом в ходе ссоры

В Бердске суд рассмотрит дело 15-летней местной жительницы об убийстве матери. Об этом в четверг, 13 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По данным ведомства, 30 июля девочка поссорилась с матерью и 31 раз ударила ее ножом, нанеся смертельные ранения. Несовершеннолетняя сама вызвала скорую и призналась в убийстве.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее стало известно, что в Иркутской области суд рассмотрит дело 44-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве 70-летней матери ради денег. Он подошел к спящей пенсионерке, задушил ее, похитил карту и сбежал.

