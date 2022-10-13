Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
22:30, 13 октября 2022Из жизни

Женщина сходила на маникюр в салон и осталась с гноем под ногтями

Asia One: 26-летняя Белла Сан пожаловалась на тяжелую аллергию на лак для ногтей

Фото: Unsplash

26-летняя Белла Сан пожаловалась на сильную аллергическую реакцию после того, как сделала маникюр. Об этом сообщает Asia One.

Сан рассказала, что когда она вышла из маникюрного салона, то один из ее наращенных ногтей отвалился, а кончики пальцев начали чесаться. Спустя неделю зуд только усилился, а пальцы распухли. Сан сняла гель-лак с ногтей, надеясь, что это исправит ситуацию. Однако на ее пальцах появились волдыри, а под ногтями образовался гной.

Женщина поделилась произошедшим в социальной сети TikTok. Сан сообщила, что у нее контактный дерматит — острое или хроническое воспаление кожи, вызванное непосредственным контактом с раздражающим химическим веществом. Она добавила, что ей было тяжело принимать душ и прикасаться к вещам.

Материалы по теме:
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019
Дети ночи Этих людей убивают лучи солнца. Они прячутся от света и выходят на улицу после заката
Дети ночиЭтих людей убивают лучи солнца. Они прячутся от света и выходят на улицу после заката
15 августа 2019

В комментариях под публикацией несколько пользователей рассказали, что столкнулись с той же проблемой после посещения маникюрного салона. Другие дали ей советы по уходу за кожей рук — например, не наносить слишком много мази со стероидами.

Ранее сообщалось, что 14-летняя Сэди Тессмер из США рассказала о жизни с аллергией на воду, пот и слезы. Девочка страдает от аквагенной крапивницы — аутоиммунного заболевания, при котором красная зудящая крапивница появляется на коже человека после контакта с водой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
В приграничном российском регионе после обстрела ВСУ взорвался склад боеприпасов
Хасбик рассказал о контракте с UFC
Сломавшийся сухогруз остановил движение в Босфоре
Раскрыта попытка украинского ГУР ликвидировать своих агентов в Мелитополе
Американского бизнесмена арестовали в Москве
Женщина сходила на маникюр в салон и осталась с гноем под ногтями
В Госдуме отреагировали на антироссийскую резолюцию ПАСЕ
Стало известно о гибели мобилизованного чиновника московской мэрии на Украине
Бузова сравнила Москву со Стамбулом
Миллер оценил состояние поврежденных ниток «Северных потоков»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.