Женщина сходила на маникюр в салон и осталась с гноем под ногтями

Asia One: 26-летняя Белла Сан пожаловалась на тяжелую аллергию на лак для ногтей

26-летняя Белла Сан пожаловалась на сильную аллергическую реакцию после того, как сделала маникюр. Об этом сообщает Asia One.

Сан рассказала, что когда она вышла из маникюрного салона, то один из ее наращенных ногтей отвалился, а кончики пальцев начали чесаться. Спустя неделю зуд только усилился, а пальцы распухли. Сан сняла гель-лак с ногтей, надеясь, что это исправит ситуацию. Однако на ее пальцах появились волдыри, а под ногтями образовался гной.

Женщина поделилась произошедшим в социальной сети TikTok. Сан сообщила, что у нее контактный дерматит — острое или хроническое воспаление кожи, вызванное непосредственным контактом с раздражающим химическим веществом. Она добавила, что ей было тяжело принимать душ и прикасаться к вещам.

В комментариях под публикацией несколько пользователей рассказали, что столкнулись с той же проблемой после посещения маникюрного салона. Другие дали ей советы по уходу за кожей рук — например, не наносить слишком много мази со стероидами.

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