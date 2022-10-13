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14:14, 13 октября 2022Ценности

Илон Маск заработал миллион долларов за день на продаже собственных духов

Илон Маск заработал миллион долларов на продаже 10 тысяч флаконов собственных духов

Фото: Francois Mori / AP

Американский миллиардер Илон Маск реализовал 10 тысяч флаконов авторского парфюма Burnt Hair («Жженые волосы»), выпущенного под собственным брендом The Boring Company, всего за сутки с начала продаж. Об этом сообщает Page Six.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск похвастался своими достижениями перед фанатами на личной странице в Twitter. Известно, что духи с запахом жженых волос доступны к покупке на сайте марки за 100 долларов (6362 рубля). Журналисты подсчитали, что за день предпринимателю удалось заработать миллион долларов (63,6 миллиона рублей).

«С таким именем, как у меня, попадание в парфюмерный бизнес было неизбежным. Почему я вообще так долго сопротивлялся?» — написал бизнесмен.

В августе Маск раскрыл секрет своего похудения. Предприниматель признался, что поддерживает себя в форме с помощью интервального голодания.

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Майя Пономаренко
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