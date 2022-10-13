Илон Маск заработал миллион долларов за день на продаже собственных духов

Илон Маск заработал миллион долларов на продаже 10 тысяч флаконов собственных духов

Американский миллиардер Илон Маск реализовал 10 тысяч флаконов авторского парфюма Burnt Hair («Жженые волосы»), выпущенного под собственным брендом The Boring Company, всего за сутки с начала продаж. Об этом сообщает Page Six.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск похвастался своими достижениями перед фанатами на личной странице в Twitter. Известно, что духи с запахом жженых волос доступны к покупке на сайте марки за 100 долларов (6362 рубля). Журналисты подсчитали, что за день предпринимателю удалось заработать миллион долларов (63,6 миллиона рублей).

«С таким именем, как у меня, попадание в парфюмерный бизнес было неизбежным. Почему я вообще так долго сопротивлялся?» — написал бизнесмен.

В августе Маск раскрыл секрет своего похудения. Предприниматель признался, что поддерживает себя в форме с помощью интервального голодания.