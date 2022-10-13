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18:13, 13 октября 2022Бывший СССР

Жители Молдавии высказались об идее досрочных выборов

iData: 60,2 процента граждан Молдавии поддерживают идею досрочных выборов в парламент

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Идею досрочных выборов в Молдавии поддерживает большинство граждан страны, следует из данных социологического опроса компании по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData). Исследование проводилось с 4 по 10 октября, в нем приняли участие 1020 жителей.

В ходе опроса молдаван спрашивали, поддерживают ли они идею досрочных парламентских выборов. За их проведение высказались 60,2 процента респондентов, в то время как против выступили 37,1 процента, не смогли ответить 2,7 процента.

По мнению 52,4 процента опрошенных, в экономическом кризисе в стране виновато правительство, в то время как 18,7 процента считают причиной мировой энергетический кризис, а 17 процентов — украинский конфликт. 1,6 процента респондентов обвинили в кризисе оппозицию, 4,4 процента указали другие причины, а 5,9 процента участников опроса отказались отвечать.

2 октября 40 тысяч человек собрались у здания администрации президента республики Майи Санду, где с 18 сентября участниками митинга разбит палаточный городок. Протестующие скандировали «Долой Майю Санду!», «Отставка!», а также антиправительственные лозунги.

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Варвара Кошечкина
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