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21:45, 13 октября 2022Спорт

Владельцы «Манчестер Юнайтед» назвали сумму для продажи клуба

Daily Star: Глейзеры продадут «Манчестер Юнайтед» за сумму, больше 10 миллиардов долларов

Фото: Jon Super / AP

Семья Глейзеров, владеющая английским футбольным клубом «Манчестер Юнайтед», назвала сумму для продажи клуба. Об этом сообщает Daily Star.

По информации источника, Глейзеры рассмотрят возможность продажи клуба, если поступит предложение, превышающее десять миллиардов долларов. Отмечается, что в этом случае «Манчестер Юнайтед» станет самой дорогой спортивной командой в мире.

9 октября владельцы МЮ назвали сумму сделки по продаже португальского нападающего Криштиану Роналду. В команде намерены сохранить нападающего в составе, однако, в случае если он решит уйти, клуб будет готов отпустить его за 11 миллионов евро.

Глейзеры купили контрольный пакет акций МЮ в 2005 году. За это время клуб по разу выиграл Лигу Европы и Лигу чемпионов.

Анастасия Борисова
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