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23:57, 13 октября 2022Спорт

«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у худшего клуба группы Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» победил кипрскую «Омонию» со счетом 1:0 в Лиге Европы, забил Мактомини
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Английский «Манчестер Юнайтед» победил кипрскую «Омонию» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 1:0. Нападающий Криштиану Роналду вышел в стартовом составе англичан, однако не отметился результативными действиями. На третьей добавленной ко второму тайму минуте мяч забил полузащитник МЮ Скотт Мактомини.

После четырех матчей «Манчестер Юнайтед» занимает второе место в группе, имея в активе девять очков. «Омония» замыкает группу, не набрав ни одного очка.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» примет молдавский «Шериф», а «Омония» — испанский «Реал Сосьедад». Обе встречи пройдут 27 октября.

Анастасия Борисова
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