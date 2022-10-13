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13:31, 13 октября 2022Среда обитания

На российских стройках попросили использовать больше мусора

Вице-премьер Абрамченко: доля вторсырья в стройотрасли должна достигнуть 40% к 2030 году

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В России попросили использовать больше отходов в строительной отрасли и ЖКХ — к 2030 году доля вторсырья в этих сферах должна достигнуть 40 процентов. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства страны.

«Программа разработана в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла" и касается вовлечения отходов стройкомплекса в создание новых крупных объектов, в том числе транспортной инфраструктуры и инженерных сетей. Мы поставили цель сформировать комплексный подход к обращению с отходами на каждом этапе их жизненного цикла и увеличить долю вторичного сырья в строительной сфере», — пояснила вице-премьер Виктория Абрамченко.

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По данным экспертов, количество строительных отходов в России выросло более чем в восемь раз с 2010 года — ежегодно в стране появляется 96,3 миллиона тонн такого мусора. При этом повторно используется только 18 процентов от этого объема.

В сообщении правительства отмечается, что для увеличения доли повторного использования ресурсов планируют усовершенствовать законодательную базу, создать систему мониторинга обращения вторсырья, а также необходимую инфраструктуру вовлечения его в оборот и внедрить механизмы развития рынка вторичных ресурсов. По словам Абрамченко, все необходимые мероприятия должны реализовать в ближайшие два года.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко предложила использовать коммунальные отходы для благоустройства улиц в России. Чиновница предложила строить дороги, делать плитку и скамейки с помощью мусора с коммунальных предприятий.

Нина Ташевская
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