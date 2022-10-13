Мадонну заподозрили в пластике лица на новых фото

Хирург Эхсан Али заподозрил поп-исполнительницу Мадонну в подтяжке лица и ринопластике

Хирург заподозрил американскую поп-исполнительницу Мадонну в пластике лица на новых фотографиях в социальных сетях. Интервью с ним публикует Page Six.

Врач Эхсан Али проанализировал последние опубликованные певицей снимки и предположил, что в последние годы знаменитость прибегла к подтяжке, чтобы избавиться от дряблой кожи и морщин. «Подтяжка часто меняет взгляд, поэтому у Мадонны глаза кажутся будто оттянутыми назад», — добавил он.

Кроме того, по словам доктора, Мадонна делала ринопластику, поскольку ее нос стал слишком заостренным, а также обращалась к специалистам за инъекциями ботокса, чтобы разгладить все неровности кожи. «Обратите внимание на то, что у Мадонны отсутствуют мимические морщины — это говорит о том, что она точно делала несколько уколов», — уточнил эксперт.

В то же время помощница врача Памела Вайнбергер заподозрила Мадонну в чрезмерном применении филлеров, которые кардинально изменили ее черты лица. Помимо этого, специалистка считает, что звезда удлинила подбородок посредством липосакции, а также сделала блефаропластику. Собеседница издания заявила, что певице понадобится 30 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей), чтобы вернуть прежнюю внешность.

Ранее в октябре фанаты высмеяли попытку певицы Мадонны выглядеть моложе своего возрасте с помощью одежды. Певица была одета в черную длинную куртку, широкие брюки и толстовку, оформленную принтами на груди и рукавах.