Американского бизнесмена арестовали в Москве

Бизнесмен из США Носиковски арестован в Москве за мошенничество в особо крупном размере

Американского бизнесмена, владельца компании LD Cool Дэвида Носиковски арестовали в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Он отправлен в СИЗО до 6 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс=службу суда.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Носиковски Дэвида в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), на срок 26 суток, то есть до 6 ноября 2022 года», — сообщили в суде.

Помимо Носиковски, в деле есть неустановленные фигуранты, ущерб от их действий оценивается в десятки миллионов рублей. Уточняется, что решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

LD Cool LLC была основана Носиковски в Майами в ноябре 2018 года. Компания оказывала услуги по ремонту грузового транспорта.

Ранее стало известно, что Дзержинский районный суд Петербурга приговорил к трем годам и восьми месяцам лишения свободы бизнесмена Гюндуза Керимова, вымогавшего 300 миллионов рублей у жены арестованного за растрату бывшего главы «Метростроя» Николая Александрова