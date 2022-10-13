Вице-премьер России Новак призвал США установить предельную цену на свои поставки в Европу

Вице-премьер России Александр Новак призвал США установить предельную цену на свои поставки в Европу. Об этом он заявил в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1» в ответ на заявление главы Министерства финансов США о потолке цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается главы минфина США, которая предложила какую-то цифру, то мы бы, наверное, в этой связи посоветовали нашим американским партнерам установить какую-то цену предельную на те ресурсы, которые они поставляют в Европу», — сказал Новак.

Ранее глава Минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявила, что западным странам следует попытаться установить предельную цену на нефть из России в районе 60 долларов за баррель. Йеллен подчеркнула, что некоторое время назад Москвы была готова продавать нефть по этой цене, не теряя прибыли. При этом, отметила она, предельная цена на сегодняшний день не определена и Соединенные Штаты работают со своими партнерами, чтобы решить, какой ей следует быть.

