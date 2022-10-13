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13:15, 13 октября 2022Экономика

Венгрия похвасталась выгодными уступками от «Газпрома»

Глава МИД Сийярто заявил о намерении «Газпрома» подписать поправки к контракту с Венгрией

Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российский «Газпром» 13 октября подпишет поправки к контракту с Венгрией, которые будут выгодны для Будапешта с финансовой точки зрения. Ожидаемыми уступками похвастался министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Его цитирует РИА Новости.

«Думаю, будет несправедливо вмешиваться в обсуждения. Но должен сказать, что для нас это очень благоприятные поправки к соглашению, потому что с финансовой точки зрения условия контракта становятся еще более благоприятными для нас», — заявил Сийярто.

Таким образом глава венгерского МИД ответил на вопрос о том, согласована ли с российским поставщиком отсрочка оплаты за газ для его страны.

О планах провести переговоры с «Газпромом» Сийярто сообщил ранее в октябре, пояснив, что он едет в Москву, чтобы «в Венгрии не было проблем с энергоснабжением». Также он тогда добавил, что венгры заинтересованы в том, чтобы между Россией и Украиной как можно скорее установился мир.

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Платон Щукин
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