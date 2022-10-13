Охранника комбата ДНР приговорили на Украине к 13 годам тюрьмы
Охранник командира батальона Донецкой народной республики (ДНР) «Сомали» Михаила Толстых (Гиви) приговорен к 13 годам тюрьмы, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram.
Мужчина, который подписал контракт о воинской службе в ДНР в 2016 году, попал в плен в августе этого года. Ему вменили госизмену, создание террористических группировок и вооруженных формирований, не предусмотренных законом. Шевченковский районный суд Киева назначил ему 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добавляется в сообщении.
Михаил Толстых — один из первых командиров донецкого ополчения, который впоследствии возглавил батальон «Сомали» Народной милиции ДНР. Комбат погиб в результате теракта в Донецке в 2017 году.
Ранее сообщалось, что между Москвой и Киевом состоялся новый обмен пленными — в результате Россия вернула 20 военнослужащих. Всем освобожденным с подконтрольной Киеву территории оказывается необходимая помощь.