Охранника комбата ДНР приговорили на Украине к 13 годам тюрьмы

СБУ: попавший в украинский плен охранник Михаила Толстых приговорен к 13 годам тюрьмы

Охранник командира батальона Донецкой народной республики (ДНР) «Сомали» Михаила Толстых (Гиви) приговорен к 13 годам тюрьмы, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram.

Мужчина, который подписал контракт о воинской службе в ДНР в 2016 году, попал в плен в августе этого года. Ему вменили госизмену, создание террористических группировок и вооруженных формирований, не предусмотренных законом. Шевченковский районный суд Киева назначил ему 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добавляется в сообщении.

Михаил Толстых — один из первых командиров донецкого ополчения, который впоследствии возглавил батальон «Сомали» Народной милиции ДНР. Комбат погиб в результате теракта в Донецке в 2017 году.

Ранее сообщалось, что между Москвой и Киевом состоялся новый обмен пленными — в результате Россия вернула 20 военнослужащих. Всем освобожденным с подконтрольной Киеву территории оказывается необходимая помощь.