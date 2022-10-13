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07:56, 13 октября 2022Мир

Саудовская Аравия заявила об отсутствии политической подоплеки решения ОПЕК+

Саудовская Аравия отрицает политические мотивы решения ОПЕК+ по снижению нефтедобычи

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило, что королевство отказывается признавать политическую подоплеку решения ОПЕК+ по снижению нефтедобычи. Об этом говорится в публикации на официальном сайте ведомства.

«Правительство Королевства Саудовская Аравия полностью отрицает эти заявления, которые не берут за основу факты и опираются на попытку представить решение ОПЕК+ выходящим за чисто экономические рамки», — подчеркнуло министерство. В тексте отмечается, что решение было принято единогласно всеми странами-участницами организации. Предложение Соединенных Штатов отсрочить принятие данного решения на месяц привело бы к негативным экономическим последствиям, добавили в МИД королевства.

В сообщении также уточняется, что Саудовская Аравия поддерживает резолюции по ситуации на Украине и принципы, лежащие в основе Устава ООН о суверенитете стран. «Саудовская Аравия рассматривает отношения с Вашингтоном как стратегические, которые служат на пользу интересам обеих стран», — указали в министерстве.

Ранее президент США Джо Байден предупредил королевство о грядущих последствиях за пролоббированное ею решение ОПЕК+ сократить добычу нефти. Какие именно меры планируется применить, американский лидер уточнять не стал.

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Варвара Кузьмина
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