Пирс Броснан вспомнил о провальном прослушивании на роль Бэтмена в фильме Тима Бертона

Ирландский актер Пирс Броснан вспомнил о провальном прослушивании на роль Бэтмена в фильме режиссера Тима Бертона. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

«Я помню, как сказал Тиму Бертону какую-то глупость вроде: "Знаешь, я не могу понять мужчину, который носит трусы поверх брюк". Но вот… лучший человек получил работу», — отметил Броснан, имея в виду актера Майкла Китона.

Несмотря на провальный кастинг, карьера актера в то время пошла в гору. Он получил главную роль во франшизе о Джеймсе Бонде и исполнял роль агента 007 с 1995 по 2002 год.

Ранее стало известно, что Броснан подал в суд на преследовавшую его и его семью 55-летнюю женщину. «Сначала она сказала, что ищет [американского актера] Дика Ван Дайка, но когда она нашла меня и мою семью, то осталась перед нашим домом. Она дала мне две странные записки, сказала, что ей нужно 1,5 тысячи долларов на новые шины, и вручила мне собственный рисунок», — сообщил артист в документах, переданных суду.

Броснан добавил, что правоохранительные органы не смогли арестовать женщину, так как она находилась за пределами его собственности.