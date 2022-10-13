Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:20, 13 октября 2022Бывший СССР

В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу

В Николаевской, Киевской и Одесской областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Nacho Doce / Reuters

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщили в местных региональных администрациях, передает РИА Новости.

Отмечается, что воздушную тревогу объявили в Николаевской, Одесской и Киевской областях.

Ранее стало известно о взрывах в нескольких регионах Украины. В частности, они были зафиксированы в Ровенской, Волынской, Львовской и Тернопольской областях республики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Зеленский заявил о нехватке систем ПВО
Модель OnlyFans посадят в тюрьму за использование платформы
Глава Международной федерации дзюдо обратился к мировому сообществу из-за России
Стало известно об обстреле ВСУ поселка под Белгородом
Провоз дополнительного чемодана обошелся туристке по ошибке в 160 тысяч рублей
В России сотрудник мэрии верхом отогнал десятки лошадей на штрафстоянку
В Китае прошли протесты перед переизбранием Си Цзиньпина на новый срок
Названы районы Москвы с максимально подорожавшим жильем бизнес-класса
Кремль отказался считать «Турецкий поток» заменой «Северным потокам»
Молдавия не пропустила в Приднестровье партию продовольствия из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.