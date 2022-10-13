В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу

В Николаевской, Киевской и Одесской областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщили в местных региональных администрациях, передает РИА Новости.

Отмечается, что воздушную тревогу объявили в Николаевской, Одесской и Киевской областях.

Ранее стало известно о взрывах в нескольких регионах Украины. В частности, они были зафиксированы в Ровенской, Волынской, Львовской и Тернопольской областях республики.