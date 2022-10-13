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20:00, 13 октября 2022Силовые структуры

Обвиняемые в организации интимного бизнеса 15 россиян предстанут перед судом

В Уфе 15 россиян осудят за создание интимного бизнеса с участием 12 проституток

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Уфе 15 россиян предстанут перед судом по делу об организации занятия проституцией и вовлечении в нее, сейчас обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Об этом в четверг, 13 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

По данным полиции, в создании нелегального бизнеса по предоставлению интимных услуг участвовали 30- и 32-летние супруги и их 26-летний приятель. Они следили за финансами и руководили другими соучастниками. В течение двух лет они предоставляли клиентам услуги проституток в возрасте от 20 до 30 лет, которых находили через соцсети.

«Подозреваемые не имели специальных квартир для плотских утех и осуществляли доставку девушек по адресам нахождения клиентов. Как правило, это были сауны, расположенные в различных районах Уфы», — добавили в ведомстве.

Весной 2021 года полицейские и росгвардейцы задержали фигурантов и 12 девушек. Выяснилось, что обычно к клиентам их доставляли специально обученные водители-охранники. Чаще всего к мужчинам, готовым платить за любовь, приезжали одновременно несколько проституток, из которых заказчики могли выбрать подходящую.

Ранее в Магнитогорске сотрудники ФСБ задержали сутенеров, организовавших притон с девочками-подростками.

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Елизавета Новикова
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