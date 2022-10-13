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20:52, 13 октября 2022Среда обитания

Россияне бросились делать ремонт

«Авито»: срос на услуги по ремонту вырос на 25%

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В России вырос спрос на услуги по ремонту и строительству. О том, что граждане бросились переделывать жилье, сообщает «РБК» со ссылкой на данные сервиса «Авито Услуги».

По итогам третьего квартала 2022 года клиенты сервиса начали обращаться за контактами соответствующих специалистов на 25 процентов чаще, чем во втором квартале. В то же время предложение таких услуг за аналогичный период выросло в среднем на 40 процентов. С января по сентябрь прирост количества исполнителей составил 32 процента, а прирост числа клиентов — 35 процентов относительно аналогичного периода 2021 года.

Россияне также начали активнее интересоваться услугами дизайнеров — спрос на них оказался на 102 процента выше прошлогоднего, а предложение выросло на 77 процентов. Отмечается рост и на услуги по мелкому домашнему ремонту: электрики стали более востребованы на 21 процент, электрики — на 15 процентов, специалисты по остеклению балконов — на 12 процентов, на 30 процентов вырос спрос на услуги по ремонту и сборке мебели.

Кроме того, граждане начали чаще интересоваться покупкой стройматериалов. Продажи таких товаров выросли на 18 процентов по сравнению с 2021 годом. «Самый заметный рост продаж наблюдался у товаров для крепежа — в этом году их покупали в два раза чаще. Значительно выросло по сравнению с прошлым годом и число покупок листовых материалов и строительных смесей на платформе — на 83 процентов и 72 процента соответственно», отметили в «Авито».

В августе россияне назвали идеальную стоимость ремонта. Большинство (67 процентов) оказались согласны потратить на переделку жилья менее миллиона рублей, 15 процентов — до двух миллионов, еще 11 процентов — до трех миллионов.

Александра Качан
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