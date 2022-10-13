Агент СБУ рассказал об угрозах службы похитить его сына ради выполнения приказов

Агент СБУ Кишинец заявил, что служба угрожала похитить его сына ради выполнения приказов

Агент Службы безопасности Украины (СБУ) Павел Кишинец рассказал о том, что ему угрожали похищением ребенка для того, чтобы обеспечить выполнение приказов. Его слова передает РИА Новости.

«После начала СВО они мне сказали, что если я не буду им помогать, то в городе есть "партизаны", и они похитят моего внебрачного сына», — поделился Кишинец. Он добавил, что в июле ребенку исполнилось четыре года.

Отмечается, что Кишинец также является членом «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация). В СБУ от него требовали, чтобы он связывался с другим членом этой организации Абакаром Исаевым. Также агент СБУ участвовал в подготовке беспорядков и распространял определенные сим-карты для мобильных телефонов среди российских военных.

12 октября сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье сотрудника СБУ, готовившего теракт с применением переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла». 50-летний гражданин Украины провез в Россию два зенитных комплекса транзитом через Эстонию. Их он хранил в тайнике, оборудованном в машине.