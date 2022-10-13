Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:25, 13 октября 2022Бывший СССР

Агент СБУ рассказал об угрозах службы похитить его сына ради выполнения приказов

Агент СБУ Кишинец заявил, что служба угрожала похитить его сына ради выполнения приказов

Фото: РИА Новости

Агент Службы безопасности Украины (СБУ) Павел Кишинец рассказал о том, что ему угрожали похищением ребенка для того, чтобы обеспечить выполнение приказов. Его слова передает РИА Новости.

«После начала СВО они мне сказали, что если я не буду им помогать, то в городе есть "партизаны", и они похитят моего внебрачного сына», — поделился Кишинец. Он добавил, что в июле ребенку исполнилось четыре года.

Отмечается, что Кишинец также является членом «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация). В СБУ от него требовали, чтобы он связывался с другим членом этой организации Абакаром Исаевым. Также агент СБУ участвовал в подготовке беспорядков и распространял определенные сим-карты для мобильных телефонов среди российских военных.

12 октября сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье сотрудника СБУ, готовившего теракт с применением переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла». 50-летний гражданин Украины провез в Россию два зенитных комплекса транзитом через Эстонию. Их он хранил в тайнике, оборудованном в машине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Власти впервые сообщили о гибели мобилизованных россиян в ходе СВО
Раскрыта связь между стертостью каблука и здоровьем человека
Задержание ФСБ россиянина за подготовку теракта в Нижнем Тагиле попало на видео
В граничащем с Украиной регионе рекомендовали перевести часть школ на дистант
Оператор БПЛА рассказал о дуэлях беспилотников в ходе спецоперации
11-летнего мальчика посадили на строгую диету из-за редкого заболевания
Власти российского региона подтвердили информацию о сбитом беспилотнике
Европейским странам предрекли энергетический голод
Отправившиеся за рубеж туристы раскрыли истинное отношение иностранцев к русским
Европа закачала в хранилища почти 100 миллиардов кубометров газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.