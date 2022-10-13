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20:58, 13 октября 2022Среда обитания

Россияне бросились скупать элитное жилье в одном турецком городе

Российский спрос на элитное жилье в Стамбуле в третьем квартале повысился на 55 процентов

Фото: Onur Dogman / Globallookpress.com

В третьем квартале 2022 года спрос на элитную недвижимость в Стамбуле среди граждан России увеличился на 55 процентов относительно второго квартала того же года. О том, что россияне бросились скупать высокобюджетное жилье в одном турецком городе, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании Golden Brown Group.

Эксперты объяснили высокий спрос на недвижимость в Стамбуле желанием получить турецкие вид на жительство или гражданство — некоторые клиенты покупают несколько объектов для того, чтобы «набрать» сумму, необходимую для оформления гражданства за инвестиции.

Кроме того, часть россиян приобретает в городе жилье для того, чтобы заработать на сдаче объектов в аренду, так как доходность от наиболее ликвидных проектов достигает 8-10 процентов годовых, или для дальнейшей перепродажи, если речь идет о строящемся доме.

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По словам специалистов, рынок недвижимости Стамбула имеет свои нюансы. Один из них состоит в том, что застройщик открывает продажи сначала для граждан Турции, а затем для иностранцев, при этом стоимость жилья для последних значительно выше. Другая особенность местного рынка заключается в том, что девелопер во избежание конкуренции имеет право запретить инвесторам заниматься перепродажей недвижимости до того, как будут проданы все объекты.

В октябре издание The Moscow Times пришло к выводу, что россияне, ставшие лидерами среди иностранных покупателей недвижимости в Турции, ежедневно приобретали в стране по 34 квартиры. По данным исследователей из Турецкого института статистики, за август 2022 года граждане России купили в курортной стране более 1,2 тысячи жилых объектов.

Полина Кислицына
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