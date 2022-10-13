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18:20, 13 октября 2022Силовые структуры

Мужчина помог брату избавиться от соперника и сел с ним в тюрьму

В Красноярске суд дал 16 лет россиянину, превратившему автомобиль в машину для убийства

Фото: Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярске двоих братьев из Курской области осудили за убийство жителя Шушенского района. Об этом в четверг, 13 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

48-летнего фигуранта, который был организатором преступления, приговорили к 16 годам колонии строгого режима, а помогавшего ему избавиться от соперника 44-летнего брата, выступившего исполнителем, — к 14 годам. Также с них взыскали компенсацию в 2,5 миллиона рублей.

По данным следствия, в 2020 году потерпевший, решив создать семью, стал общаться в одной из соцсетей со своей давней возлюбленной. В результате женщина развелась с мужем и вместе с детьми переехала из Курской области в село Шушенское под Красноярском. Осенью 2020 года бывший супруг приехал к россиянке и попытался вернуть ее и детей. Когда бывшая жена отказалась, мужчина вступил в конфликт с ее новым избранником. Однако это ему не помогло, и он вынужден был вернуться в Курскую область в одиночестве. Желая отомстить, фигурант решил превратить свой автомобиль в машину для убийства и сконструировал автоматическую арбалетно-пружинную систему из шести стрел.

После этого он изменил внешность и вернулся в Шушенское. В течение нескольких дней он следил за оппонентом, изучая его распорядок дня и выбирая идеальный момент для нападения.

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31 июля 2021 года мужчина подъехал к потерпевшему и предложил довезти его до дома. Тот не узнал в водителе бывшего мужа возлюбленной и согласился. Когда мужчина сел в кресло, осужденный активировал устройство. В результате стрела с четырехгранным наконечником вошла в тело пассажира. Несмотря на ранение, тот смог выйти из машины и вступил в драку с соперником. Тот несколько раз ударил жертву ножом и скрылся с места преступления. Благодаря помощи медиков пострадавший выжил.

Не желая попасть в колонию, осенью 2021 года преступник решил убить оппонента и уговорил младшего брата помочь ему. В октябре родственники на машине доехали из Курской области в Красноярск и купили там другой автомобиль. На нем они добрались до Шушенского. Там организатор преступления показал брату, как выглядит потерпевший, где он работает и где живет. После этого он вернулся в Курскую область, чтобы обеспечить себе алиби, а его брат остался в селе. Утром 27 октября он подкараулил жертву в безлюдном месте на пустыре возле поселка и попытался выстрелить из обреза, однако потерпевший заметил мужчину и вступил с ним в драку. Во время потасовки 44-летний фигурант схватил выпавший из сумки молоток и избил им россиянина по голове. От полученных ранений тот скончался на месте.

Благодаря совместным усилиям полицейских, следователей и криминалистов правоохранителям удалось выйти на след подельников. В ноябре 2021 года был задержан организатор убийства, а в марте 2022 года — его брат.

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Елизавета Новикова
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