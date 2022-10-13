Сообщение об ударе HIMARS по расположению мобилизованных оказалось недостоверным

Информация об ударе HIMARS по расположению мобилизованных россиян не подтвердилась

Сообщение о том, что украинские военные нанесли удар по пункту расположения мобилизованных россиян, оказалось недостоверным.

В начале октября в мессенджерах и соцсетях стало распространяться видео, снятое с высоты птичьего полета, с неким горящим зданием. Над ним поднимался столб густого черного дыма. Одна из первых публикаций появилась в TikTok-аккаунте @war_never.

В подписи указывалось, что запечатленное на видео здание является пунктом расположения российских военнослужащих, призванных в рамках объявленной в стране частичной мобилизации. Утверждалось, что по расположению мобилизованных россиян был нанесен высокоточный удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которая была передана Украине США. Сообщалось, что в результате атаки российские военные погибли.

При этом, где и когда именно было снято видео, в публикации не уточнялось. Другой конкретной информации также не приводилось.

В действительности распространяемое видео было снято в июле 2020 года в Самаре. Возгорание произошло 13 июля на складе с лакокрасочными материалами, который располагался в промзоне в черте города, сообщал самарский портал 63.ru. Отмечалось, что площадь пожара составила более 10 тысяч квадратных метров. При этом его тушение активно освещалось в СМИ, кадры с поднимающимся над зданием дымом демонстрировались на многих федеральных каналах.

Публикация не получила широкого распространения в СМИ и соцсетях. При этом в соцсетях публиковались сообщения с опровержением информации об ударе по пункту расположения мобилизованных (1, 2, 3).