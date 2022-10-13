Florida.Realestate: россияне стали реже интересоваться покупкой жилья в США

В сентябре 2022 года спрос на приобретение недвижимости в США среди граждан России снизился на 4,54 процента относительно августа. О том, что россияне стали реже интересоваться покупкой жилья в одной стране, «Ленте.ру» сообщили аналитики портала Florida.Realestate.

В августе эксперты отметили положительную динамику спроса на недвижимость в США после отрицательной, однако в сентябре показатель снова упал. Кроме того, интерес россиян к покупке жилья в стране в сентябре оказался на 14,84 процента ниже, чем в аналогичный период 2021-го. По сравнению с сентябрем 2020 года параметр увеличился на 17,93 процента. За период с января по сентябрь текущего года спрос на приобретение американского жилья был на 6,02 процента ниже, чем в те же месяцы предыдущего года.

Аналогичные результаты по итогам сентября 2022 года специалисты Florida.Realestate отметили и в штате Флорида в США. Согласно их данным, в девятом месяце нынешнего года спрос россиян на покупку жилья там упал на 23,61 процента относительно восьмого.