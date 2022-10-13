В ЛНР рассказали о позоре США

Представитель ЛНР в Москве Мирошник посчитал позорным для США «выкручивать руки» странам

Глава представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник посчитал позорным для США «выкручивать руки» развивающимся странам. Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя резолюцию Генеральной ассамблеи (ГА) ООН.

«Вчерашнее голосование на спецсессии Генассамблеи ООН — это демонстрация возможностей США давить и выкручивать руки развивающимся странам. Что само по себе позорное явление для "гегемона", не перебирающего методами для достижения своих целей», — заявил Мирошник.

По его словам, «счет на табло» только показывает тех, кто еще не готов выступить против шантажа США и на кого не удалось надавить. Мирошник подчеркнул, что голосование, которое прошло «под дулом американского пистолета», не имеет ничего общего с истинным волеизъявлением стран и их граждан.

13 октября ГА ООН приняла резолюцию «Территориальная целостность Украины: Защита принципов Устава ООН». В ее поддержку выступило рекордных 143 страны, против — 5 государств, включая Россию, остальные 45 воздержались от голосования.