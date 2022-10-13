Российского онколога арестовали за вербовку людей в террористическую организацию

В Тюмени онколога арестовали до 7 декабря за вербовку людей в террористическую организацию

В Тюмени онкологу предъявили обвинение в вербовке местных жителей в запрещенную в России террористическую организацию. Об этом в четверг, 13 октября, сообщает издание 72.ru.

Он будет находиться под арестом до 7 декабря. Мужчина полностью признал вину. Известно, что в день задержания он написал заявление на увольнение.

По данным следствия, врач вместе с другими членами нелегального сообщества пропагандировал идеологию терроризма. Соучастники встречались по ночам, коллективно молились, собирали деньги на нужды организации и обсуждали вербовку новых членов.

При этом супруга онколога, вместе с которой он воспитывает двух детей, не согласна с обвинением. По ее словам, мужа могли оклеветать другие фигуранты дела, с которыми у него были неприязненные отношения.

Отмечается, что врач имеет ученую степень кандидата медицинских наук. Он работал хирургом-онкологом в областном онкодиспансере.