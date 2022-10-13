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00:21, 13 октября 2022Мир

Захарова ответила на санкции Японии против России

Представитель МИД России Захарова назвала незаконными санкции Японии против России
СюжетСанкции против России:

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Санкции, введенные Японией в отношении России, незаконны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий размещен на сайте внешнеполитического ведомства.

Она указала, что односторонние рестрикции, включая запрет на поставки материалов, «имеющих отношение к производству химического оружия», вызывают недоумение. Также она пообещала, что Москва не оставит этот недружественный шаг без адекватного ответа.

Захарова напомнила, что Россия в 2017 году полностью уничтожила все запасы химического оружия, а Япония за 70 лет не утилизировала химбоеприпасы на оккупированной ей в свое время территории Китая. «Цинизм ситуации усиливается тем, что Япония так и не раскаялась за свои преступные эксперименты в годы Второй мировой войны по применению бактериологического и химического оружия, в том числе под эгидой отряда 731», — добавила дипломат.

26 сентября власти Японии утвердили новый пакет санкций против России. Рестрикции распространяются на 21 организацию, связанную с оборонной промышленностью. Также вводится запрет на поставки товаров, имеющих отношение к производству химического оружия. Ограничения вступили в силу 3 октября. В списки организаций, в отношении которых действует запрет на экспорт из Японии, попали ОАО «Мосэлектронпроект», НПО «Эталон», АО «Энергия», АО «ВО "Машприборинторг"», АО «Информакустика», завод «Салют», Институт теоретической и экспериментальной физики имени А.И. Алиханова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Токио после начала спецоперации на Украине неоднократно вводил санкции против России. В частности, с 17 июня Япония ввела запрет на экспорт в Россию грузовиков, бульдозеров, самосвалов и другой техники. До этого страна расширила запрет на экспорт товаров в Россию, «способствующих укреплению промышленной инфраструктуры».

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Марина Совина
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