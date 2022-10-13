Зеленский поручил рассмотреть отмену безвиза с Белоруссией

Президент Украины Зеленский поручил кабмину рассмотреть отмену безвиза с Белоруссией

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны рассмотреть отмену безвизового режима с Белоруссией, передает ТАСС.

Это произошло после появления в республике соответствующей электронной петиции. Под ней подписалось более 25 тысяч человек.

«В настоящее время кабинету министров Украины предложено рассмотреть поднятые в электронной петиции вопросы в соответствии с компетенцией, а также продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации, реализации мер по защите национальных интересов», — ответил на петицию Зеленский.

При этом президент страны отметил, что сейчас на границе с Белоруссией действует лишь один пропускной пункт, в Волынской области. Он работает в одностороннем порядке и пропускает граждан Украины на въезд из Белоруссии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече стран G7 предложил поставить международных наблюдателей на границе с Белоруссией, чтобы следить за ситуацией на северных границах страны.