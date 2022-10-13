Макрон разрешил Зеленскому созваниваться по WhatsApp

Зеленский заявил, что президент Франции Макрон разрешил звонить ему по WhatsApp

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью для немецкого телеканала ZDF о хороших отношениях с главой Франции Эммануэлем Макроном и другими политиками.

«У меня действительно были близкие отношения с [экс-премьером Великобритании] Борисом Джонсоном, [президентом Польши Анджеем] Дудой, и Латвия, и Литва, это тем, кому я мог позвонить, и Эммануэль Макрон мне всегда говорит: "ты мне звони"», — заявил украинский лидер, добавив, что Макрон разрешил звонить ему по WhatsApp.

По его словам, он действительно много общается по телефону с перечисленными политиками, при этом они общаются «не по протоколу». Зеленский объяснил, что он стремится быстро принимать решения, что предполагает не обычную дипломатию, а «айфон-дипломатию», то есть срочные поставки и политические обсуждения.

«Конечно, есть дипломатические отношения и с президентом США [Джо Байденом], и [канцлером ФРГ Олафом] Шольцем, и так далее. Эти отношения такие же крепкие, как с теми странами, которые я назвал. Просто я говорю, что еще появилась вот эта "айфон-дипломатия"», — уточнил он.

Он добавил, что после серии ракетных ударов по украинским регионам первыми ему позвонили Шольц, Дуда и Макрон. Зеленский также отметил, что 24 февраля первым с ним связался Байден.

Ранее украинский политик в очередной раз исключил возможность переговоров с Россией.