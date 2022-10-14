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14:01, 14 октября 2022Мир

Евросоюз предоставит Украине пять миллиардов евро на следующей неделе

Bloomberg: ЕС на следующей неделе предоставит Украине обещанные пять миллиардов евро

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз предоставит Украине обещанные ранее 5 миллиардов евро — входят в пакет финансовой помощи суммой 9 миллиардов евро, согласованный странами объединения еще весной 2022-го. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По словам дипломатов из стран ЕС, знакомых с планом оказания помощи Киеву, Еврокомиссия предложит кредитный пакет уже на следующей неделе. Тем самым объединение поможет Украине покрыть неотложные расходы, включая выплату заработной платы и пособий.

По данным агентства, сначала ЕС выделит Украине 2 миллиарда евро, а затем еще 2,5 миллиарда — примерно во второй половине ноября. Оставшиеся 500 миллионов евро переведут в декабре. Страны Европы пока не могли согласовать более точный график выплат.

Остатки пакета помощи в девять миллиардов еще предстоит перечислить. Выплаты задерживаются из-за разногласий между Еврокомиссией и государствами-членами ЕС по поводу деталей программы помощи.

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Елизавета Наумова
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