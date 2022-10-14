Еврокомиссар Джентилони заявил, что ЕС выделит Киеву пять миллиардов евро

Европейский союз (ЕС) выделит Украине пять миллиардов евро макрофинансовой помощи траншами до конца года. Об этом заявил еврокомиссар Паоло Джентилони, передает РИА Новости.

Помощь будет передана Киеву в три этапа. «Мы выделим пять миллиардов евро до конца года, в октябре, ноябре и декабре», — рассказал он.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Еврокомиссия предложит кредитный пакет Украине уже на следующей неделе. Тем самым объединение поможет Украине покрыть неотложные расходы, включая выплату заработной платы и пособий. По данным агентства, сначала ЕС выделит Украине 2 миллиарда евро, а затем еще 2,5 миллиарда — примерно во второй половине ноября. Оставшиеся 500 миллионов евро переведут в декабре.