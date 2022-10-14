Более половины итальянцев попросили Россию и Украину заключить мир

Nicola Porro: 60 процентов итальянцев поддержали проведение переговоров России и Украины

Согласно опросу, проведенному среди граждан Италии для одной из местных телепередач, не менее 60 процентов граждан хотели бы, чтобы Украина и Россия начали мирные переговоры. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные изданием Nicola Porro.

Еще 27 процентов респондентов считают, что Италия должна продолжать поддерживать украинское сопротивление, в том числе отправку Киеву военной помощи.

Журналист Маттео Миланези считает, что на настроения итальянцев повлияли проблемы в энергетической сфере. При этом автор обратил внимание на то, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони еще выступает за продолжение военной помощи Киеву и приверженность политики ЕС и НАТО. Впрочем, сам журналист полагает, что и в правительстве наметился раскол.

Проблемы в энергетике начались на фоне введения антироссийских санкций после начала боев на Украине. Страны Европы, в частности, собираются отказаться от российских энергоресурсов. Для перехода на возобновляемые источники энергии и отказа от российского газа Европе потребуется 565 миллиардов евро (553,7 миллиарда долларов) до 2030 года.