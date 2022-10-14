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04:13, 14 октября 2022Россия

Юрист предупредил россиян о последствиях распития алкоголя во дворе

Юрист Хантимиров: за распитие алкоголя во дворе грозит административный арест или штраф

Фото: Егор Гавриленко / РИА Новости

При агрессивном поведении или неоднократных нарушениях, людям, распивающим алкогольные напитки во дворе или подъезде жилого дома, грозит арест. О таких последствиях россиян предупредил юрист адвокатского бюро «Астериск» Степан Хантимиров в беседе с РИА Новости.

Употребление алкоголя в публичных местах, в том числе в подъездах и во дворах жилых домов, запрещено законом, напомнил Хантимиров. За это человеку грозит штраф в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей или административная ответственность.

«Если же человек ведет себя шумно, мешает соседям или оскорбляет их, он может быть арестован на срок до 15 суток», — отметил юрист. За грубое общение с сотрудником полиции аналогично грозит арест.

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В целом, уточнил юрист, мера наказания всегда зависит от конкретных обстоятельств. К тому, кто не дебоширит и признает, что нарушил закон, сотрудники полиции чаще всего относятся снисходительно: выписывают штраф, просят убрать алкоголь или уйти с ним домой.

По словам Хантимирова, бывают случаи, когда арестовывать приходится и мирных выпивающих. Например, когда соседи пожаловались на них дважды. При повторном вызовет полицейских нарушителей, вероятно, арестуют.

«Еще арест часто выбирают в отношении уже узнаваемых выпивох, то есть тех, кому неоднократно выписывали штрафы, но они не сделали выводов от такого наказания», — резюмировал специалист.

Ранее доктор медицинских наук врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал главную опасность употребления крепкого алкоголя в сравнении с распитием слабых спиртных напитков. По его словам, у людей, которые часто пьют крепкий алкоголь, гораздо быстрее появляется алкогольная зависимость.

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Юлия Мискевич
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