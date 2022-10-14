В России создали первую антиснайперскую систему на дистанционном управлении

Lobaev Arms создала первую антиснайперскую систему «Рубеж» на дистанционном управлении

Российская компания Lobaev Arms создала первую работающую на дистанционном управлении антиснайперскую систему «Рубеж». В состав системы входит ложная цель, имитатор оружия и комплекс поражения. Об этом в интервью РИА Новости заявил основатель предприятия Владислав Лобаев.

«В настоящее время мы дорабатываем нашу антиснайперскую систему "Рубеж" в составе: комплекс "Поражение", "Ложная цель" и "Ложное оружие". (...) Речь идет даже не о винтовке, а о роботизированном оружии с электрическими приводами спуска и затвора, это наше ноу-хау — таких проектов пока нет у других предприятий как отечественной, так и зарубежной стрелковой отрасли, в том числе и противника», — сказал он.

По словам Лобаева, оператор системы будет управлять сразу всеми входящими в ее состав комплексами. «Рубеж» позволит вызвать огонь на ложную цель с помощью ложного оружия, выявить позицию противника и ликвидировать его при помощи комплекса поражения. Основатель компании отметил, что у Lobaev Arms уже есть прототип системы «Рубеж».

В августе Лобаев сообщил, что Lobaev Arms планирует возобновить работу над роботом-снайпером Minirex, который представили на выставке «Интерполитех-2016».