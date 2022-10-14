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12:54, 14 октября 2022Наука и техника

В России создали первую антиснайперскую систему на дистанционном управлении

Lobaev Arms создала первую антиснайперскую систему «Рубеж» на дистанционном управлении

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российская компания Lobaev Arms создала первую работающую на дистанционном управлении антиснайперскую систему «Рубеж». В состав системы входит ложная цель, имитатор оружия и комплекс поражения. Об этом в интервью РИА Новости заявил основатель предприятия Владислав Лобаев.

«В настоящее время мы дорабатываем нашу антиснайперскую систему "Рубеж" в составе: комплекс "Поражение", "Ложная цель" и "Ложное оружие". (...) Речь идет даже не о винтовке, а о роботизированном оружии с электрическими приводами спуска и затвора, это наше ноу-хау — таких проектов пока нет у других предприятий как отечественной, так и зарубежной стрелковой отрасли, в том числе и противника», — сказал он.

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По словам Лобаева, оператор системы будет управлять сразу всеми входящими в ее состав комплексами. «Рубеж» позволит вызвать огонь на ложную цель с помощью ложного оружия, выявить позицию противника и ликвидировать его при помощи комплекса поражения. Основатель компании отметил, что у Lobaev Arms уже есть прототип системы «Рубеж».

В августе Лобаев сообщил, что Lobaev Arms планирует возобновить работу над роботом-снайпером Minirex, который представили на выставке «Интерполитех-2016».

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Даниил Иринин
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