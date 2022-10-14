Российскому ведущему стало плохо в прямом эфире

Ведущему телеканала «Белгород 24» стало плохо в прямом эфире передачи о первой помощи

Ведущему телеканала «Белгород 24» Сергею Елисееву стало плохо в прямом эфире передачи о правилах первой помощи. Приглашенные эксперты оказали помощь телеведущему прямо в студии, но выпуск передачи пришлось прервать. Запись передачи опубликована на YouTube-канале

«БелгородМедиа» 13 октября.

«Сегодня мы будем говорить об умении оказывать первую помощь, ведь это очень важный навык. В экстренной ситуации он может спасти чью-то жизнь. К тому же, оказать первую помощь может практически любой человек оказавшийся в критический момент рядом с пострадавшим», — сказал Елисеев.

Эксперты, в частности, рассказывали о том, как остановить кровотечение с помощью жгута, а также о том, как оказывать другую помощь пострадавшим. Внезапно ведущий потерял сознание. Гости передачи оказали ему помощь. Позднее в «Белгород Медиа» сообщили, что с ведущим все в порядке.

В сентябре у ведущей новостей на американском канале NBC Джули Чин случился инсульт в прямом эфире. Телеведущая почувствовала недомогание, когда рассказывала об отмене запуска ракеты космической программы НАСА Артемида I.