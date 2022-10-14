Евросоюз отреагировал на угрозы Борреля в адрес России

Корреспондент WSJ Норман: в ЕС заявили, что у Борреля не было полномочий угрожать Москве

Угрозы в адрес Москвы от главы евродипломатии Жозепа Борреля не являются официальной позицией Евросоюза. Об этом сообщил журналист The Wall Street Journal Лоуренс Норман со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

«Боррель не обладал полномочиями заявлять о вариантах ответа, не имея на то возможностей и права применения. Поэтому мы можем только недоумевать», — процитировал Норман собеседника.

Ранее Боррель заявил, что в случае ядерной атаки России по территории Украины Евросоюз обязательно ответит на это с использованием неядерных вооружений. «Ядерное нападение на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО. Он не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика», — предупредил он.