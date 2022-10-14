Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:38, 14 октября 2022Мир

Евросоюз отреагировал на угрозы Борреля в адрес России

Корреспондент WSJ Норман: в ЕС заявили, что у Борреля не было полномочий угрожать Москве

Фото: David W Cerny / Reuters

Угрозы в адрес Москвы от главы евродипломатии Жозепа Борреля не являются официальной позицией Евросоюза. Об этом сообщил журналист The Wall Street Journal Лоуренс Норман со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

«Боррель не обладал полномочиями заявлять о вариантах ответа, не имея на то возможностей и права применения. Поэтому мы можем только недоумевать», — процитировал Норман собеседника.

Ранее Боррель заявил, что в случае ядерной атаки России по территории Украины Евросоюз обязательно ответит на это с использованием неядерных вооружений. «Ядерное нападение на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО. Он не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика», — предупредил он.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Медведев назвал слова Борреля о российском ядерном ударе паранойей
Украина заявила о желании скупить в Африке оружие советского образца
Эндокринолог Павлова назвала основные причины перееданий
Трамп высказался о вызове на допрос по делу о штурме Капитолия
Певица Шер решила избавиться от роскошного поместья
SpaceX отказалась оплачивать услуги Starlink на Украине
Трампа вызовут на допрос по делу о штурме Капитолия
Южная Корея ввела санкции против КНДР
Европе предрекли «немыслимый ужас» из-за США
Евросоюз отреагировал на угрозы Борреля в адрес России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.