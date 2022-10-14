В Израиле заявили о передаче Украине разведданных о позициях ВС России

NYT: Израиль передает Украине разведданные об используемых ВС РФ иранских беспилотниках

Израиль передает Украине разведданные о позициях Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

По словам собеседника издания, Киев получает в том числе информацию об используемых российскими военными иранских беспилотниках Shahed 136. «Еще одна частная израильская компания предоставляет Украине спутниковые снимки позиций российских войск», — рассказал источник.

При этом уточняется, что официально Израиль опровергает сотрудничество с Украиной.

Ранее сообщалось, что Киев попросил израильскую сторону продать элементы системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» (Iron Dome), однако Иерусалим отказался. «Украина обратилась к Израилю, а Израиль отказался поставлять. Всякий раз, когда Конгресс спрашивает [администрацию] об этом, они искусно уворачиваются и говорят что-то вроде: "Мы ценим все без исключения государства, готовые оказать помощь"», — заявил источник The Washington Post.

Израильский журналист Йоси Мелман объяснил такое решение страхом перед президентом России Владимиром Путиным. «Мы проповедуем миру о человечности, о том, что правильно и неправильно, но когда речь заходит о нашей международной позиции, в расчет берутся лишь наши собственные узкие соображения безопасности», — заявил Мелман.