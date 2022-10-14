Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:31, 14 октября 2022Мир

В Израиле заявили о передаче Украине разведданных о позициях ВС России

NYT: Израиль передает Украине разведданные об используемых ВС РФ иранских беспилотниках

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Израиль передает Украине разведданные о позициях Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

По словам собеседника издания, Киев получает в том числе информацию об используемых российскими военными иранских беспилотниках Shahed 136. «Еще одна частная израильская компания предоставляет Украине спутниковые снимки позиций российских войск», — рассказал источник.

При этом уточняется, что официально Израиль опровергает сотрудничество с Украиной.

Ранее сообщалось, что Киев попросил израильскую сторону продать элементы системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» (Iron Dome), однако Иерусалим отказался. «Украина обратилась к Израилю, а Израиль отказался поставлять. Всякий раз, когда Конгресс спрашивает [администрацию] об этом, они искусно уворачиваются и говорят что-то вроде: "Мы ценим все без исключения государства, готовые оказать помощь"», — заявил источник The Washington Post.

Израильский журналист Йоси Мелман объяснил такое решение страхом перед президентом России Владимиром Путиным. «Мы проповедуем миру о человечности, о том, что правильно и неправильно, но когда речь заходит о нашей международной позиции, в расчет берутся лишь наши собственные узкие соображения безопасности», — заявил Мелман.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Военный комиссариат Москвы отреагировал на «облавы» с повестками на резервистов
Лукашенко пообещал не пустить США под Москву
Светлаков высказался о хейте в адрес Урганта
В России нашли угрозу в брошенном «Днепре»
Адвокат раскрыл причину закрытия дела ректора РАНХиГС Мау о мошенничестве
Алиев осудил слова Макрона о роли России в конфликте Азербайджана с Арменией
Россиянам дали советы по выбору надежного VPN-сервиса
Власти подтвердили гибель еще троих мобилизованных россиян на Украине
Опубликована карта боевых действий на Украине на 14 октября
Бывший чемпион UFC дал совет Яну перед поединком с американским бойцом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.