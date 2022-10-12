Отказ Израиля передавать Киеву «Железный купол» объяснили страхом перед Путиным

Журналист Мелман заявил, что Израиль не передает Украине ПРО из-за страха перед Путиным

Отказ Израиля передать Украине систему противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» объясняется страхом перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил The Washington Post израильский журналист Йоси Мелман.

Он назвал эту ситуацию позорной. «Мы проповедуем миру о человечности, о том, что правильно и неправильно, но когда речь заходит о нашей международной позиции, в расчет берутся лишь наши собственные узкие соображения безопасности», — заявил Мелман.

Газета со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко также сообщила, что Украина долго вела переговоры с Израилем по теме поставок ПРО, однако они оказались безуспешными. По сведениям издания, израильская сторона взяла курс на поддержание стратегических отношений с Россией в Сирии и других горячих точках.

В начале июня сообщалось, что Киев захотел приобрести у Израиля систему противоракетной обороны. Отмечалось, что речь идет именно о покупке — Украина якобы откажется принять систему ПВО в качестве подарка. По словам украинского посла Евгения Корнийчука, «Железный купол» является не оружием, а «инструментом, который спасет жизни мирных людей».

При этом источники сообщали, что Иерусалим вряд ли пойдет на подобную сделку, поскольку не может продать свою систему ПРО ни одной другой стране из-за подписанных с США правил, касающихся экспорта оборонной продукции, и международных обязательств по контролю над экспортным рынком оборонной продукции страны.