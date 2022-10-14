Медведев высказался о применении беспилотников в СВО
Медведев сообщил, что РФ планирует наладить крупномасштабное производство беспилотников
Использование беспилотников в зоне проведения специальной военной операции (СВО) является насущной необходимостью, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram.
По словам политика, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) уже доказали свою эффективность в современных конфликтах.
«России еще предстоит наладить крупномасштабный выпуск БПЛА различных типов», — отметил он.
Китайские производители уже начали активнее поставлять в Россию полупроводники и электронику — компоненты, необходимые в серийном производстве БПЛА.
При этом ранее сообщалось, что большинство российских БПЛА не удовлетворяют требованиям Минобороны России.