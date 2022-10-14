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16:45, 14 октября 2022Россия

Медведев высказался о применении беспилотников в СВО

Медведев сообщил, что РФ планирует наладить крупномасштабное производство беспилотников

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Использование беспилотников в зоне проведения специальной военной операции (СВО) является насущной необходимостью, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram.

По словам политика, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) уже доказали свою эффективность в современных конфликтах.

«России еще предстоит наладить крупномасштабный выпуск БПЛА различных типов», — отметил он.

Китайские производители уже начали активнее поставлять в Россию полупроводники и электронику — компоненты, необходимые в серийном производстве БПЛА.

При этом ранее сообщалось, что большинство российских БПЛА не удовлетворяют требованиям Минобороны России.

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Валерий Розенберг
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