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Минобороны раскритиковало российские беспилотники

Полковник Ищук: большинство российских БПЛА не удовлетворяют требованиям Минобороны

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Большинство российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) не удовлетворяют требованиям Минобороны России. С критикой отечественных беспилотников в ходе круглого стола «Перспективы развития технологий беспилотных транспортных средств в РФ» выступил представитель военного ведомства полковник Игорь Ищук, сообщает ТАСС.

«Минобороны разработаны соответствующие тактико-технические требования, предъявляемые к беспилотным летательным аппаратам. И большинство производителей, к сожалению, не способны их выполнить. И основная проблема невыполнения — элементная база», — сказал военный.

В сентябре ТАСС сообщили в «Ростехе», что наработки по экспериментальному истребителю Су-47 «Беркут» используют при создании российских БПЛА.

В том же месяце военный эксперт Алексей Леонков предрек, что в России неизбежно изменится работа российского оборонно-промышленного комплекса.

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Иван Потапов
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