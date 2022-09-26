В России рассказали о создании беспилотников на основе наработок по Су-47

В «Ростехе» рассказали об использовании наработок по Су-47 при создании БПЛА

Наработки по экспериментальному истребителю Су-47 «Беркут» используют при создании российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом ТАСС сообщили в «Ростехе» по случаю 25-летия первого полета Су-47.

Знания о крыле обратной стреловидности из композитных материалов, которые получили в ходе испытаний Су-47, используют при создании беспилотников и пассажирских самолетов.

Крыло обратной стреловидности позволяет увеличить допустимую угловую скорость разворота и угол атаки. Обладающее меньшим индуктивным сопротивлением крыло повышает маневренность, дальность полета на дозвуковой скорости, а также взлетно-посадочные характеристики летательного аппарата.

Панели для крыла Су-47 поручили изготовить Обнинскому научно-производственному предприятию «Технология». В панелях использовали новый материал, разработанный специалистами Всероссийского института авиационных материалов. Отмечается, что по своим характеристикам этот материал не уступал лучшим в 1980-х годах образцам углепластиков.

Ранее американское издание 19FortyFive отметило, что крыло обратной стреловидности Су-47 делает этот истребитель одним из самых узнаваемых самолетов в мире.

