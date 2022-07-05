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В США назвали особенность российского Су-47

19FortyFive: российский истребитель Су-47 получил крыло обратной стреловидности

Фото: Пашковский / РИА Новости

Российский экспериментальный истребитель Су-47 «Беркут» получил крыло обратной стреловидности. Это делает его одним из самых узнаваемых самолетов в мире. Особенности самолета назвали в публикации американского издания 19FortyFive.

Истребитель получил крыло обратной стреловидности, которое направлено вперед. В самолете применили узлы серийного истребителя Су-27. Отмечается, что самолет с таким крылом отличался более высоким соотношением подъемной силы к лобовому сопротивлению и улучшенной устойчивостью на больших углах атаки. Также крыло обратной стреловидности обеспечивает лучшую маневренность и управляемость на малых скоростях, а также улучшенные взлетно-посадочные характеристики.

Максимальная скорость самолета составляет 2250 километров в час. Су-47 может пролететь до 1850 километров. Экспериментальный истребитель построили в единственном экземпляре.

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«Идеи, почерпнутые из программы Су-47, были применены при разработке российского истребителя поколения 4++ Су-35, а также Су-57 пятого поколения», — пишет 19FortyFive.

В мае в публикации 19FortyFive заметили, что Су-47 разрабатывали для борьбы с американским истребителем пятого поколения F-22 Raptor.

В том же месяце издание 19FortyFive сравнило Су-47 с американским однодвигательным самолетом X-29 с крылом обратной стреловидности, который преодолел звуковой барьер в 1985 году.

Синдром отмены: Россия


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Даниил Иринин
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