В бюджете России сократили средства на тушение пожаров и туризм

«Известия»: в проекте бюджета сократили средства на тушение пожаров и развитие туризма

24 из 32 комитетов Госдумы дали положительные заключения на проект бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, рассмотрение которого в первом чтении пройдет 26 октября. При этом депутаты высказали ряд замечаний. Об этом в пятницу, 14 октября, пишут «Известия».

Так, парламентарии раскритиковали документ в том числе за сокращение средств на мониторинг и тушение лесных пожаров, отсутствие средств на очистку Байкала, нехватку денег на развитие туризма. Кроме того, комитет Госдумы по информационной политике, технологиям и связи в своем заключении обратил внимание на значительное сокращение финансирования универсальных услуг связи (телефон, интернет, радиосвязь). Вместо запланированных 14,7 миллиарда рублей на эти цели в бюджете пока планируется выделить лишь 6,6 миллиарда.

Источник издания в комитете Госдумы по бюджету пояснил, что срок по предоставлению отзывов и поправок заканчивается 14 октября. К этому моменту свои заключения должны будут подготовить все оставшиеся комитеты парламента. После этого начнется их проработка профильным комитетом.

В Минфине газете уточнили, что сейчас проект федерального бюджета проходит стадии обсуждения в обеих палатах парламента, его параметры будут корректироваться с учетом дальнейших поправок и обсуждений. В думских фракциях изданию сообщили о тщательной работе над документом и подготовке своих поправок.

По данным Минфина России, в сентябре 2022 года доходы российского бюджета сократились на четыре процента в номинальном выражении по сравнению с прошлым годом, до 2,13 триллиона рублей. Падение продолжилось, но его скорость замедлилась, в августе доходы падали на 11 процентов, а в июле — на 26 процентов. Так как инфляция в сентябре, согласно официальным данным, составляла 13,68 процента, в реальном виде падение масштабнее.

