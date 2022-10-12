Доходы российского бюджета продолжили падение

Скорость падения доходов российского бюджета снизилась до 4 процентов

В сентябре 2022 года доходы российского бюджета сократились на четыре процента в номинальном выражении по сравнению с прошлым годом, до 2,13 триллиона рублей. Об этом со ссылкой на раскрытые данные Министерства финансов сообщает РБК.

Падение продолжилось, но его скорость замедлилась, в августе доходы падали на 11 процентов, а в июле — на 26 процентов. Так как инфляция в сентябре, согласно официальным данным, составляла 13,68 процента, в реальном виде падение масштабнее.

Вместе с тем третий месяц подряд падают нефтегазовые и ненефтегазовые поступления. В сентябре снижение для обеих категорий составило четыре процента. Первые достигли 688 миллиардов рублей, что немногим выше уровня августа, а вторые выросли до 1,44 триллиона рублей (в августе 1,16 триллиона).

В годовом выражении на 26 процентов упали поступления, связанные с импортом, на 40 процентов — от таможенных пошлин, на 30 процентов — от налога на прибыль. Прочие доходы бюджета, куда входят дивиденды государственных компаний, платежи за пользование природными ресурсами, доходы от продажи государственных активов, сократились на 31 процент.

Ранее сообщалось, что с 2023 года ставка налога на прибыль для производителей сжиженного природного газа (СПГ) вырастет до 32-34 процентов, что на 12-14 процентных пункта выше, чем в настоящее время. Также Минфин намерен повысить экспортную пошлину и налог на добычу полезных ископаемых для нефтегазовых компаний. Деньги нужны для финансирования бюджета в условиях экономического кризиса.

В сентябре средняя стоимость российского сорта нефти Urals упала на 8,7 процента — до 68,25 доллара за баррель. При этом по сравнению с августом падение стоимости Urals ускорилось.