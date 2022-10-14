Рост цен в Китае обновил рекорд из-за свинины

ГСУ Китая: инфляция разогналась до рекордных с апреля 2020 года 2,8 процента

Потребительские цены в Китае в сентябре выросли на 2,8 процента в годовом выражении после увеличения на 2,5 процента в августе, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Инфляция разгоняется рекордно высокими с апреля 2020 года темпами.

Драйвером роста стали продукты питания, подорожавшие на 8,8 процента против 6,1 процента в августе. Сильнее всего с сентября 2021 года поднялись цены на свинину: ее стоимость повысилась на 36 процентов по сравнению с ростом на 22,4 процента месяцем ранее. Цены на фрукты и овощи подскочили в сентябре в несколько раз, рост составил 17,8 и 12,1 процента соответственно. При этом затормозили рост цены на непродовольственные товары (1,5 процента в сентябре против 1,7 процента в августе), транспортные и телекоммуникационные услуги (4,5 против 4,9 процента).

Прогнозы аналитиков, опрошенных Reuters, относительно нового роста цен в 2,8 процента оправдались. Эксперты объяснили, что вторая по величине экономика мира почти не росла в третьем квартале, пытаясь восстановиться после длительных локдаунов из-за коронавируса, резкого спада на рынке недвижимости и сокращения экспорта.

В начале октября Международный валютный фонд (МВФ) понизил ожидания по темпам роста ВВП Китая с 3,3 до 3,2 процента. Эксперты объяснили неблагоприятные прогнозы тем, что Пекин будет продолжать придерживаться своей политики «нулевой терпимости» к COVID-19 до 2023 года. Эта позиция, вероятно, останется серьезным препятствием для сектора недвижимости, обострение кризиса в котором может негативно повлиять на банковский сектор и экономику в целом.