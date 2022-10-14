Citigroup перестанет оказывать большинство банковских услуг в России

РИА Новости: Citigroup прекратит оказывать большинство банковских услуг в России

Финансовая корпорация Citigroup к концу первого квартала 2023 года перестанет оказывать большинство банковских услуг в России. Об этом со ссылкой на отчет корпорации сообщает РИА Новости.

Представители компании напомнили о ранее принятом решении сократить деятельность в России и риски убытков. «Citi оповещает своих многонациональных клиентов в России о том, что прекратит оказание практически всех банковских услуг, которые предоставляет в России, к концу первого квартала 2023 года», — заявили в компании.

В августе 2022 года журналистам The Wall Street Journal стало известно, что американский финансовый конгломерат Citigroup решил свернуть бизнес в России.

Впервые о намерении продать розничный бизнес в России Citigroup заявила в апреле 2021 года. Финансовый гигант предложил передать принадлежащий ему Ситибанк крупнейшей частной кредитной организации в России, Альфа-банку, однако тот отказался.

По состоянию на 1 января 2022 года Ситибанк занимал 20-е место в России по объему активов (707 миллиардов рублей) и 25-е по размеру капитала (64,4 миллиарда). При этом обязательства банка перед физлицами намного превышают объем выданных им кредитов: 160 миллиардов рублей против 40 миллиардов.